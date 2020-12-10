ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor. 10 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00’da Mercedes Benz Arena’da oynanacak bu mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 3 Aralık Perşembe günü konuk olduğu Zenit St. Petersburg’u 65-73 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı. 12. haftada 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 17, Danilo Barthel ise 15 sayı üretti. Mücadele öncesi yaşadığı sakatlığa rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Danilo Barthel, 15 sayısının yanı sıra 5 ribaund ve 4 asist üreterek 24 verimlilik puanına erişti ve maçın en değerli ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 6 Aralık Pazar günü HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 94-74 ile geçerek 11. haftada 10. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown ve Jan Vesely 18’er, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı üretti.