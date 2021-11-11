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Alba Berlin Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#THY Avrupa Ligi#Alba Berlin#Anadolu Efes
Alba Berlin Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. THY Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıkacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Alba Berlin Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 488. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.

ALBA BERLİN ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor. Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunuyor.

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#THY Avrupa Ligi#Alba Berlin#Anadolu Efes

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