Alba Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes, Euroleague çift maç haftasını Alba Berlin mücadelesi ile tamamlıyor. Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu. İşte Alba Berlin-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi...

ANADOLU EFES ALBA BERLİN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Alba Berlin bu akşam (31 Ekim) karşı karşıya geliyor.

Uber Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.