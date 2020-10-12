Avrupa arenasındaki 689. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 688 karşılaşmada 388 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 441. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 440 karşılaşmada 231 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Alba Berlin, Avrupa kupalarında bugüne kadar 12 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 11 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes, iki galibiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Anadolu Efes, dokuz galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Alba Berlin Anadolu Efes Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’in üçüncü haftasında 13 Ekim 2020, Perşembe günü Almanya’nın Alba Berlin takımı ile karşı karşıya gelecek.. Mercedes Benz Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.