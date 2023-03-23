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ALBA Berlin 95-93 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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#Anadolu Efes#ALBA Berlin#Euroleague
ALBA Berlin 95-93 Anadolu Efes (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 23:57

Anadolu Efes, Euroleague'in 30. haftasında ALBA Berlin'e 95-93 mağlup oldu ve 16. yenilgisini aldı

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Euroleague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 95-93 kaybeden Anadolu Efes, 16. yenilgisini yaşadı.

SALON: Mercedes-Benz

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Matej Boltauzer, Hugues Thepener

ALBA Berlin: Smith 25, Olinde 8, Lo 16, Sikma 9, Lammers 10, Schneider 2, Blatt 8, Procida, Wetzell 8, Mattisseck 2, Koumadje 7

Anadolu Efes: Micic 30, Bryant 10, Larkin 10, Singleton 2, Pleiss 7, Clyburn 19, Zizic 13, Beaubois 2, MBaye

1İNCİ PERİYOT: 24-21

İLK YARI: 49-40

3ÜNCÜ PERİYOT: 68-67

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#Anadolu Efes#ALBA Berlin#Euroleague

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