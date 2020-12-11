MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
GeriBasketbol ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 11.12.2020 - 01:03 | Son Güncelleme:

ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
Abone Olgoogle-news

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'da ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e oldu. Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Berlin ekibi ise 5. galibiyetini alıp Fenerbahçe ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle