ALBA Berlin 71-78 Fenerbahçe Beko

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THY Euroleague dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko, rakibini 78-71 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Uber Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Alberto Baena (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Alba Berlin: Hermannsson 13, Olinde 12, Mattisseck, Wetzell 5, Koumadje 4, Procida, Spagnolo 13, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Bean 2, Willams 12
Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Hall 2, Hayes-Davis 14, Colson 2, Sertaç Şanlı 3, Melli 12, Tarık Biberovic 12, Pierre 6, Zagars 5, Marjanovic 8, Birch 1
1. Periyot: 16-15
Devre: 31-38
3. Periyot: 47-58
Beş faulle oyundan çıkan: 39.05 Williams (Alba Berlin)