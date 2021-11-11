Alba Berlin 63 - 90 Anadolu Efes (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Yusuf Yazıcı bombası G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Yusuf Yazıcı bombası! G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...#Yusuf Yazıcı
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partili Keşirden Akşenere özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınızAK Partili Keşir'den Akşener'e özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin 'bacısı' olamazsınız#Ayşe Keşir
Bakan Kocadan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınızBakan Koca'dan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınız#Koronavirüs
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktırAK Parti Grup Başkanvekili Ünal: 'Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır'#Mahir Ünal
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Muhalefete Kanal İstanbul yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmazMuhalefete 'Kanal İstanbul' yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmaz#Kanal İstanbul
Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da...Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da... #Ordu
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
HABERLERSpor Arena Haberleri

Alba Berlin 63 - 90 Anadolu Efes (Maç özeti)

#THY Avrupa Ligi#Alba Berlin#Anadolu Efes
Alba Berlin 63 - 90 Anadolu Efes (Maç özeti)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Alba Berlin'i deplasmanda 90-63 mağlup etti ve bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

Haberin Devamı

 THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Avrupa Ligi#Alba Berlin#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT