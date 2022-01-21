Alassane Ndao yeniden Süper Lig'de! Antalyaspor'dan kiralık transfer...

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon Karagümrük formasıyla başarılı bir grafik çizdikten sonra Arabistan'a transfer olan Ndao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen sezon sonunda Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Alassane Ndao'nun Antalyaspor'a transferi açıklandı.



Suudi kulübünden yapılan açıklamada Ndao için Antalyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Yaz transfer dönemi 3 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olan Ndao bu sezon 13 maçta 1 gol 1 asist üretti.