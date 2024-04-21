Alanzinho yıllar sonra açıkladı: 'Ersun Yanal ikna etti, Fenerbahçe maçı çok özeldi, Alex de Souza...'

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5 yıl formasını giydiği Trabzonspor’da toplam 185 maça çıkan Alanzinho, takımına 16 gol ve 22 asistlik katkı sağladı. Kısa boyu, kıvrak futbolu ve hızıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Brezilyalı yıldız, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Efsanevi isim, Trabzonspor’a transfer süreci başta olmak üzere Türkiye Kupası şampiyonluğu, Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile olan iletişimi, Trabzonspor’un 2022 yılında kazandığı şampiyonluk ve Abdullah Avcı ile ilgili düşüncelerini aktardı.

TRABZONSPOR’UN ESKİ SAMBACISI ALANZİNHO’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“BENİ WOLFSBURG DA TRANSFER ETMEK İSTİYORDU ANCAK ERSUN YANAL…”

Trabzonspor’a 2009 yılının devre arası transfer döneminde katılan Alanzinho, transfer süreciyle ilgili olarak, “O dönem Norveç’in Stabæk takımında oynuyordum ve oradan ayrılma zamanımın geldiğini hissediyordum. Daha güçlü bir ligde oynamak için hazırdım. Bundesliga ekibi Wolfsburg ile bir görüşmem vardı. Almanya’ya gittim ancak Stabæk, yüksek transfer ücreti istediği için anlaşma sağlayamadık. Kısa bir süre sonra Trabzonspor devreye girdi ve beni transfer etmek istedi. Kulüp yetkilileri ve teknik direktör Ersun Yanal’ın çabasını gördükten sonra buraya gelmeye karar verdim. Ayrıca seçimimden dolayı çok mutlu oldum” diye konuştu.

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“TARAFTARLARIN FUTBOLA OLAN BU TUTKUSU İNANILMAZDI”

Türkiye’ye transfer olmadan önce Brezilya ve Norveç Liglerinde forma giydiğini söyleyen Alanzinho, “Süper Lig futbolunda daha önce hiç deneyimlemediğim bir zihniyet vardı. Özellikle Trabzonsporlu taraftarlar başta olmak üzere diğer taraftarların futbola olan bu tutkusu inanılmazdı. Onlara karşı çok büyük bir sevgim var” diyerek Süper Lig futbolundaki farklılığı açıkladı.

“TARAFTARLAR, TRİBÜNLERDEN SAHAYA DOĞRU SARKIYORDU. ÇILGINCA!”

Trabzonspor’daki ilk zamanlarında unutamadığı bir maçı aktaran Alanzinho, “Size Kocelispor'a karşı oynadığımız özel bir maçtan bahsetmek istiyorum. Stadyum tamamen doluydu ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Tribünlerden sahaya doğru sarkan taraftarlar vardı. Çılgınca! Ve ben harika bir gol attım. Büyük etki yaratan bir maç ve bir andı! Çünkü Trabzonspor'la olan hikayemin en başındaydım” diye belirtti.

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“ERSUN YANAL’IN TAKIMDAN AYRILMASI BENİM İÇİN ZOR BİR DURUMDU”

Trabzonspor’a transfer olduktan 3 ay sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takımdan ayrıldığına dikkat çeken eski yıldız, “Trabzonspor’a gelmemi isteyen kişilerden biri Ersun Hoca olduğu için onun takımdan ayrılması ilk başlarda benim için zor bir durumdu ve adaptasyon sorunum vardı. Ama sonra her şey yolunda gitti. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Bu sayede sorunsuz bir adaptasyon süreci yaşadım. Farklı bir futbol ve tutkulu taraftarların olduğu bir ortam vardı ama herkes tarafından çok iyi karşılandım. Kariyerimin Trabzonspor’dan da geçmesinden dolayı Tanrı'ya çok minnettarım. Şehrin taraftarlarına tutkuyla bağlıyım. Hatta taraftarlardan şimdi bile sevgi görüyorum. Ben sadece Trabzonlu değilim, tüm Türkiye'denim! Büyük başarı ve sevinçlerle dolu 5 yıl yaşadım. Önemli hedeflere ulaştım, unvanlar kazandım ve arkadaşlar edindim. Bugün hala kalbimde olan anlar var. Ve Türkiye’deki zamanımdan gerçekten keyif aldım” dedi.

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“EĞER O DÖNEM ŞAMPİYONLUĞU KAZANSAYDIK KİMSE İÇİN SÜRPRİZ OLMAZDI”

Ersun Yanal dönemindeki kadro kalitesinden bahseden sambacı, şampiyonluk ile ilgili önemli bir tespitte bulunarak, “2009 yılının devre arasında takıma geldim ve mükemmel bir takımımızın olduğunu gördüm. Eğer o sezon şampiyon olsaydık bu hiç kimse için sürpriz olmazdı. Çünkü Ersun Yanal, harika bir teknik direktördü ve daha sonra zaten Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı” diye vurguladı.

“FENERBAHÇE’Yİ 3-1 YENDİĞİMİZ KUPA MAÇI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜNDÜ”

2010 yılında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası kazandıkları mücadeleye değinen Alanzinho, şöyle devam etti: “Alex de Souza’nın da olduğu Fenerbahçe'ye karşı oynuyordum. Bu benim için çok özel bir gündü çünkü Trabzonspor ile ilk şampiyonluğumu yaşamıştım. Tüm oyuncular için inanılmaz bir maçtı. Taraftarlar da maç boyunca şov yaptılar. Çok güzel ve heyecanlıydı. 3-1’le tarih yazan taraf biz olmuştuk.”

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“GİUSEPPE MEAZZA’DA TARİH YAZMAYI BAŞARDIK”

2011 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Inter’i yendikleri maçtaki hatıralarını aktaran Alanzinho, unutulmaz galibiyetle ilgili de konuştu. Eski yıldız, “Özellikle de ilk maç İtalya'da Inter'e karşı olacaktı. O dönem Inter’in çok kaliteli bir takımı vardı ve kazanmak için sonuna kadar zorladık. Maçı kazanmak için harika bir mücadele oldu. Giuseppe Meazza’da tarih yazmayı başardık. Maçtan sonra çok duygulandım. Şampiyonlar Ligi’nde oynayarak hayallerim gerçek olmuştu” diye anlattı.

“ŞENOL GÜNEŞ, HER BAŞARIYI HAK EDİYOR”

Trabzonspor’da beraber çalıştığı teknik direktörlerden Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler kullanan 41 yaşındaki eski futbolcu, tecrübeli ismin çok başarılı bir teknik direktör olduğunu vurguladı. Brezilyalı eski yıldız, “Şenol Güneş’i 2002 Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü olduğu zamanlardan çok iyi hatırlıyordum. Onunla çalıştığım için çok gururluyum. Şenol Hoca’dan çok şey öğrendim. Gerçekten çok iyi bir ilişkimiz vardı. İyi bir teknik direktör olmasının yanı sıra, iyi bir insan. Şenol Güneş, her başarıyı hak ediyor” dedi.

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“FUTBOLCU OLMAK İÇİN BOYUMUN ÇOK KISA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER AMA…”

Bordo-mavili formayı giydiği dönem 1.64 metrelik boyuyla ligin ''en kısa'' futbolcularından biri olan Alanzinho, boyuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Kariyerimin başında boyumla ilgili hep sorun yaşadım. Futbolcu olmak için çok kısa olduğumu söylediler. Ama bu konuda hiç üzülmedim. Potansiyelimin farkındaydım. Hızımı ve yeteneklerimi mükemmel bir şekilde nasıl kullanacağımı biliyordum ve bu sayede daha uzun ve güçlü oyuncuların arasından sıyrılmayı her zaman başardım.”

“ALEX DE SOUZA İLE AYNI SAHAYI PAYLAŞMAK GERÇEKTEN ÇOK ÖZELDİ”

Orta sahadaki oyunu ve maestro özelliğiyle bir dönem vatandaşı Alex de Souza ile kıyaslanan Alanzinho, Fenerbahçe’nin efsanevi ismini şu sözlerle anlattı: “Alex de Souza, Brezilya'da her zaman bir idol olmuştur. Takdire şayan bir futbolcuydu. Onunla karşılaştırıldığım için çok mutlu oldum, minnettarım. O bir idol. Türkiye'de çok başarılı günler yaşadı. Onunla aynı sahayı paylaşmak gerçekten çok özeldi. Ve bugün hala iyi bir ilişkimiz var. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Alex ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını konuşuyoruz.”

“O GÜN SAHADA OLMAYI VE KUTLAMALARA KATILMAYI DA GERÇEKTEN ÇOK İSTERDİM”

Trabzonspor’un Abdullah Avcı önderliğinde 2022 yılında yaşadığı şampiyonluğa değinen eski efsane, son olarak şunları söyledi: “Abdullah Avcı, mükemmel bir iş çıkaran eğitmen. Şampiyonluğu kazanması harika oldu. Özellikle de Trabzonspor ile Trabzon halkını mutlu görebilmek gerçekten paha biçilemez. O gün sahada olmayı ve kutlamalara da katılmayı gerçekten çok isterdim.”