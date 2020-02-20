MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Alanyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!
GeriFutbol Son Dakika | Alanyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Alanyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Alanyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!

Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor’da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas’a inemedi. Uçak, Kayseri’ye inecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor’un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas’a inememiş ve kafile Kayseri’ye indikten sonra karayoluyla Sivas’a geçmişti.

Son Dakika | Alanyasporun uçağı Sivasa inemedi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle