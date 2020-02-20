Son Dakika | Alanyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor’da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas’a inemedi. Uçak, Kayseri’ye inecek.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor’un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas’a inememiş ve kafile Kayseri’ye indikten sonra karayoluyla Sivas’a geçmişti.





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