Alanyaspor'un ortalığı karıştıran ter idmanı! Beşiktaş maçı sonrası tartışma...

Lider Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği karşılaşma, hem oyun içinde gelişen pozisyonlar hem de öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla büyük gürültü kopardı... Konuk Akdeniz ekibi, maç öncesi İstanbul’daki son antrenmanını siyah beyazlı kulübün Ümraniye’deki BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapınca, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki gördü. Karşılaşma sırasında kaleci Marafona’nın Ghezzal’in attığı golde hata yapması ve Babacar’ın bomboş bir pozisyonda golü kaçırması, Alanyaspor’a yönelik eleştirilerin dozunu iyice artırdı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı turuncu yeşilli futbolculara çeşitli ithamlarda ve iddialarda bulundu.

Twitter hesabı saatlerce kilitli kaldı

Alanyaspor Kulübü, 3’üncü golün ardından eleştirilerin iyice çirkinleşmesi üzerine resmi Twitter hesabını yorumlara kapattı, bir süre sonra da kilitledi. Hesaptaki kilidi dün kaldıran turuncu yeşilli kulüp, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medyada günün en çok etkileşim alan paylaşımlarından biri olan yazılı açıklama binlerce beğeni ve retweet alırken, bir o kadar da eleştiri aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı olduklarını belirten bazı kişiler, Alanyasporlu futbolculara çirkin suçlamalarda bulunmaya devam etti...

Marafona: Benim için korkunç ve anlaşılmaz bir maçtı

Beşiktaş maçında Ghezzal’in attığı golde hatalı olduğu gerekçesiyle ciddi suçlamalara maruz kalan Aytemiz Alanyaspor kalecisi Jose Marafona, taraftarlardan özür diledi. Marafona, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olduğunu belirtti. Beşiktaş karşılaşmasının da kendisinin gurur duymayacağı maçlardan biri olduğunu aktaran Portekizli kaleci, “Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum” dedi. Marafona’ya takım arkadaşlarından Georgios Tzavellas ve Davidson da yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Tzavellas ve Davidson, “İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Dün böyle bir gün değildi, hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'dan yanıt: İnsanlıkları tükenmiş

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş maçı sonrası kendilerine yönetilen eleştirilere yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Sert ifadelerin kullanıldığı açıklama, şöyle: “Beşiktaş maçından sonra kulübümüze, teknik heyetimize ve futbolcularımıza yöneltilen iddiaları üzüntüyle gördük. Alanyaspor olarak bizler, her zamanki gibi maçımıza çıktık, mücadelemizi ettik, kazanacak performansı ortaya koyamadık ve kaybettik. Bu konu bu kadar basitken, kalecimizin yediği gollerden ve atamadığımız gollerden farklı bir anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların ve birkaç sözde spor insanının ne kadar kötü kalpli olduklarının, insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin kanıtıdır.

Nelerden medet umuyorlar

3-4 farklı oyuncumuzun girdiği pozisyonlar golle sonuçlansaydı belki de aynı insanlar Alanyaspor’a methiyeler düzecekti. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığımız ter idmanı farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar kulüpler Dereağzı’nda, Ümraniye’de ve Florya’da ter idmanı yapıp, sayısız maça çıktı. Bunun gündeme gelmesi bile insanların nelerden medet umduğunun göstergesidir. “

Atan: Kirli bir camdan bakıp, herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımına yönelik eleştirilere, ünlü yazar Franz Kafka’nın bir sözüyle yanıt verdi. Atan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Franz Kafka: Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil, bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.

İLKER YASİN: PEKİ YA ALANYASPOR KAZANSAYDI

Teknoloji ve iletişimin bu kadar geliştiği bu çağda herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Dolasıyla Alanyaspor için bu saklanacak bir şey değil. Demek ki halis bir niyet var; sadece antrenman yapma arzusu. Şayet Alanya, Beşiktaş’ı yenmiş olsaydı sosyal medya ne yazardı, bunu sorgulamak lazım. Bence hiç üstünde durulacak bir konu değil bu zamanda. Ama öyle bir futbol ikliminde yaşıyoruz ki, her insanın her insandan kuşku duyduğu, negatifin her platformda pozitife tercih edildiği bir dünyada sosyal medyanın ayağa kalkmasını yadırgamamak lazım. Yine de Alanyaspor’un antrenman için başka bir sahayı seçme şansı mutlaka vardır; en kolayına gitmeleri yanlıştı

UĞUR MELEKE: APTALCA VE ÇOCUKÇA İDDİALAR

Üzülerek söylüyorum ki; ülkeyi açık hava tımarhanesine çevirmenin kıyısındayız! Herkes herkesi bu kadar kolaylıkla nasıl maç satmakla suçluyor, anlam veremiyorum. Bu futbolcular zengin insanlar. Bu şike iddiasını yapan çoluk çocuk, herkesi mi namussuz, ahlâksız, her tür paraya tamah edecek insanlar olarak görüyorlar? Ayrıca Süper Lig yayın havuzu bir galibiyete 3,2 milyon TL ödüyor. Lig beşinciliği demek ekstra 6,4 milyon TL ödül demek. Bir de beşincinin Avrupa bileti alma ihtimali var ki o da ekstra minimum 10 milyonluk bir gelir. Alanyaspor niye böyle bir geliri feda etsin ki? Bu iddialar aptalca ve çocukça