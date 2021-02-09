Alanyaspor’un kupada hedefi yarı final! Rakip Galatasaray...

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Alanyaspor, zorlu rakibini geçerek yarı finale adını yazdırmak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor 5'inci turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Adanaspor'u 5-1'lik skorla, son 16 turunda da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşen Akdeniz temsilcisi, bu turu da geçmek hedefinde. Geçen sezon finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor, bu sezon kupayı evine getirmek istiyor. Özellikle son iki sezondur kulüp tarihinde birçok ilke imza atan Alanyaspor, bir ilki daha başarmak istiyor.

GEÇEN SEZON DA ÇEYREK FİNALDE GALATASARAY İLE EŞLEŞTİ

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1, ikinci rakibini de 4-1'lik net skorlarla eledi. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 5'inci turda aynı rakiple karşılaşan ve rahat geçen Alanyaspor, kupada ikinci kez aynı turda aynı rakiple karşılaşacak. Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaştı ve zorlu rakibini elemeyi bildi. Bu yıl da yine çeyrek finalde aynı rakiple karşılaşan Akdeniz temsilcisi yine aynı şekilde rakibini geçerek tur atlamak istiyor.

ALANYASPOR TAM KADRO

Geçen sezon olduğu gibi çeyrek finalde yine Galatasaray ile karşılaşacak Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas'ın ardından yerine Salih, 10 numara pozisyonunda oynamaya başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, yeni ideal 11'iyle zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek ve bu yıl kupayı evine getirmek istiyor.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'inin Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Bareiro'dan oluşması bekleniyor. Akdeniz temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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