MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci...
GeriFutbol Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’in 23. haftasına Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara üç gün izin verildi.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor’u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...

MevzuBahis | 21-23 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan Süper Lig maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Alanyasporu devirip 3 gün izni kaptılar Sivassporda galibiyet sevinci...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle