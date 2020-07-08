Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan transfer yanıtı: 'Konuşmam doğru değil'

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da sol bek Fabrice N'Sakala maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.

AKILLICA OYNADIK

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" dedi.

DOĞRU OLMAZ

Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere de yanıt veren N'Sakala, "Kupada da finaldeyiz, şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CISSE: KEYİF ALMAYA ÇALIŞIYORUM

Maçta 2 gol atan Cisse ise "Takım arkadaşlarım bugün tam bir takım gibi oynadı, üç puanı kazanmak için çok çalıştık ve Galatasaray karşısında da akıllıca oynayarak kazanmayı başardık. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Benim bu sezonki gol hedefim 16'ydı ancak şu anda 22 gole ulaştım. Sahada olduğum her an futboldan keyif almaya çalışıyorum, önemli iki hedefimiz var ve ben de bu hedeflere ulaşılması için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.