Alanyasporlu Efecan Karaca, Beşiktaş maçı sonrası açıkladı: 'Doğru kararmış'

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da Efecan Karaca, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇOK İYİ HAZIRLANDIK'

Mücadeleyi değerlendiren Efecan, "Milli arada çok iyi hazırlandık. Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu." dedi.

'OFSAYT DOĞRU KARAR'

Emre Akbaba'nın iptal edilen golü hakkında da konuşan Efecan, "Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar" ifadelerini kullandı.