Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi! Elinde kırık...

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Cristian Borja’nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır.
Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir.
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