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Futbol
İHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması

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Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması
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Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün eski futbolcusu Vagner Love'ın transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş Kulübü’ne açılan hiçbir dava olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan ‘Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek’ şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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