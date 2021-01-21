Alanyaspor’dan Ufuk Ceylan ve Efecan Karaca açıklaması! Sağlık durumları...

Aytemiz Alanyaspor’dan ’Futbolcularımızın sağlık durumları hakkında bilgilendirme’ başlığıyla açıklama yapıldı.

Ufuk Ceylan ve Efecan Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Sol elinde oluşan tendon kesisi nedeniyle daha önce ameliyat olan futbolcumuz Ufuk Ceylan, tedavi süreci sırasında yaşadığı yeni bir tendon kopması sonucu ikinci kez ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden futbolcumuzun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kasığında ağrı bulunan ve tedavisine başlanan futbolcumuz Efecan Karaca ise yarından itibaren bireysel antrenmanlara başlayabilecek. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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