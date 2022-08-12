Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması! "Beşiktaş'a transfer olma sürecinde bir gelişme yok..."

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Öncelikli hedeflerinin ilk 10 içerisinde en iyi konumda olmak olduğunu söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Öncelikli hedefimiz her zaman Alanyaspor’un Süper Lig’de devamlılığının olması. Hep söylediğim gibi ilk 10’un içerisinde en iyi yerde olmak bizim hedefimiz her zaman. Bu hedefimiz bu sezonda aynı. Geçen sezon bildiğiniz gibi ligi 5. bitirdik. Avrupa’ya gitmeyi kaçırdık. Futbolda bunlar var. Nasip kısmet işi olmadı” dedi.



“Çok zorlanıyoruz”

Futbolun yönetmenin her geçen gün zorlaştığını dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Futbolu gittikçe yönetmek, futbolu idare etmek, futbolu sürdürebilir hale getirmek her sene zorlaşıyor. Sebepleri de belli öncelikle mali kriterler, yayın gelirlerinin her sene daha geriye gitmesi, tabi futbol giderlerinin de daha çok artmasının yanı sıra döviz kurunun da artmasıyla birlikte sadece biz değil bütün kulüplerimizin işi çok zor. Özellikle de yabancı futbolcusu çok olan takımların Süper Lig ve 1. Lig'de daha çok zor. Bunun için çok mücadele ediyoruz. Ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Türk futbolunu yönetmek ve sürdürebilir hale getirmekte oldukça zorlaşıyor. Alanyaspor şu anda Süper Lig'de. Bu ligde kalması içinde Alanyaspor yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte de bunu hep birlikte devam ettirmeye çalışacağız. Tabi bütün kulüplerde olduğu gibi mali kriterler ve gelir kaynarı çok önemli. Bizde bununla ilgili çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tayfur Bingöl’ün Beşiktaş’a transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı bir telefon görüşmemiz oldu. Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Transfer olacaksa oturulur, konuşulur. Bunun yolları aranır. Onunla ile ilgili herhangi bir şey yok. Ciddi bir gelişme yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var” şeklinde konuştu.



Beşiktaş’ın Türkiye’nin önemli kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, “Galibiyetle başlamak çok önemli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye’de önemli bir takım. Çok zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Sezon başı takımların ilk maçlarda hazır görülmeme olasılığı olur. Bu her takımda olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş’la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür. Büyük camiadır. Her takımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum” dedi.



“Biz de Alanyaspor taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz”

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Beşiktaş maçı öncesi taraftara seslenen Başkan Çavuşoğlu, “Pandemi döneminde deplasman taraftarları gelmiyordu. Bu sene kaldırıldı. Rakip misafir takımlarımızın taraftarları da gelecek. Futbol müsabakaları taraftarla, seyirciyle güzel oluyor. Deplasman taraftarının gelmesi maça ayrı bir güzellik katar. Biz de Alanyaspor taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Başka Alanya yok. Alanyaspor'un Süper Lig'de olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah taraftarlarımızın da stadı doldurup, Alanyasporumuza gereken desteği vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.