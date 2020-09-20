MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başladı! Rakip Rosenborg...
GeriFutbol Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başladı! Rakip Rosenborg...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başladı! Rakip Rosenborg...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başladı! Rakip Rosenborg...
Abone Olgoogle-news

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımı ile 24 Eylül Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde, Cengiz Aydoğan Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yer almadı.

Alanyaspor 2-0 Kayserispor
Alanyaspor 2-0 Kayserispor

Turuncu-yeşilli takım, Rosenborg maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

 

Alanyasporda UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başladı Rakip Rosenborg...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle