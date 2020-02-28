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GeriFutbol Alanyaspor'da Steven Caulker'den Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 22:32,Son Güncelleme:/

Alanyaspor'da Steven Caulker'den Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!

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Alanyaspor'da Steven Caulker'den Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!
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Alanyaspor'un savunma oyuncusu Steven Caulker, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakemi eleştirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kazandığı penaltıda pozisyonun içinde yer alan Steven Caulker, maç sonunda kararı eleştirdi.

Caulker, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. yere düşerken elimi ne yapabilirim? Bilmiyorum. Hakemler %50-%50 olan pozisyonlarda bizim aleyhimize karar veriyor. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Daha iyi çalışıp, daha iyi olmalıyız. Top önce ayağıma çarptı sonra elime geldi." dedi.

Alanyasporda Steven Caulkerden Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı

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