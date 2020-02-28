Alanyaspor'da Steven Caulker'den Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kazandığı penaltıda pozisyonun içinde yer alan Steven Caulker, maç sonunda kararı eleştirdi.

Caulker, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. yere düşerken elimi ne yapabilirim? Bilmiyorum. Hakemler %50-%50 olan pozisyonlarda bizim aleyhimize karar veriyor. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Daha iyi çalışıp, daha iyi olmalıyız. Top önce ayağıma çarptı sonra elime geldi." dedi.





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