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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Alanyaspor’da lig hedefi tamam, sıra kupada!

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Alanyaspor’da lig hedefi tamam, sıra kupada!
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Aytemiz Alanyaspor, ilkleri yaşadığı Cemil Usta Sezonu’nu Konyaspor galibiyeti sonrası 5’inci sırada tamamladı. Çarşamba günü Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Finali oynayacak Alanyaspor, lig hedefinden sonra kupa hedefini de tutturmak istiyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda ilkleri yaşayan Aytemiz Alanyaspor, yine tarihinde bir ilki başararak, ligi 5’inci sırada tamamladı. Konyaspor karşısında Erol bulut ilk yarı yedek ağırlıklı kadro sahaya sürerken, kalesinde ilk 27 dakikada 2 gol görmesinin ardından Efecan ve Bakasetas ile oyuna müdahale etti. Yedeklerin istenilen performansı sergilememesinin ardından ikinci yarıda da Fernandes, Ceyhun ve Siopis’i oyuna sokan teknik direktör Erol Bulut, maçın seyrini değiştiren hamleler yaptı.

Nebil Evren: 'Fenerbahçe'de ibrenin Erol Bulut'a yakın olduğu kanaatindeyim'NTV, Spor müdürü Nebil Evren, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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ORTA SAHALAR MAÇI SIRTLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, oyuncu değişiklikleriyle ideale yakın 11’ine dönerken, oyuna sonradan giren takımın orta saha oyuncuları Junior Fernandes, Tasos Bakasetas ve Efecan Karaca skoru değiştiren golleri attı.

İLKLERİN SEZONUNDA BİR İLK DAHA

Aytemiz Alanyaspor ilkleri yaşadığı Cemil Usta Sezonu’nda bir ilki daha yaşadı. İlk kez 8 hafta boyunca lider götürdüğü ligde, ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 3 puan almayı bildi. Turuncu yeşilli takım Süper Lig tarihinde ilk kez ligde 57 puan alırken, bir ilki daha başardı ve puan sıralamasında ilk 5’in içine bitirdi. 5’inci sırada ligi tamamlayan Alanyaspor, Avrupa Kupaları’na da ön elemeyi garantilemiş oldu.

’KUPAYLA TAÇLANDIRMAYI PLANLIYORUZ’

Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Erol Bulut, Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5’nci sırada bitirerek, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz" dedi.

 

Alanyaspor’da lig hedefi tamam, sıra kupada

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