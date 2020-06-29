Alanyaspor'da ilk 5 hedefinden sapma yok!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de ilk 5 hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor.

29’uncu haftada deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 puan alarak ligde puanını 45’e çıkaran, Ziraat Türkiye Kupası’nda da finale yükselen Alanyaspor, hem kupayı almak hem de ligde ilk 5’in içinde yer almak istiyor.

Göztepe maçında oldukça istekli bir oyun ortaya koyan turuncu yeşilli takımda, golcü oyuncu Papiss Cisse de attığı 2 gol sonrası kulüp tarihine geçti. Vagner Love’ın Süper Lig’de attığı 33 golün ardından Cisse toplamda 35 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu ve kulüp tarihine adını yazdırdı. Hırslı oyunu ve takıma yaptığı gol katkısıyla adından sıkça söz ettiren Papiss Cisse bu sezon Süper Lig’de 27 maçta 19 gol ve 1 asist yaparak Alanyaspor’un attığı 49 gole en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu.Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki ilk 5 hedefi için 3 deplasman ve 2 evinde oynayacağı maç kaldı. 29 ve 30’uncu haftada üst üste 2 deplasman oynayacak olan turuncu yeşilli takım, ilk deplasman olan Göztepe maçından 1 puanla döndü. 30’uncu haftada 4 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, zorlu rakibine karşı puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Düşme potasından kurtulmak isteyen Ankaragücü’ne karşı oynayacak olan Alanyaspor hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.Aytemiz Alanyaspor’un son 5 haftada evinde oynayacağı Galatasaray ve Yukatel Denizlispor maçları da oldukça büyük önem taşıyor. Galatasaray şampiyonluk şansını korumak isterken, Denizlispor alt sıralardan kurtulmak için oynuyor.Öte yandan Alanyaspor ligin son haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak.

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