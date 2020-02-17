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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Alanyaspor’da hedef Sivas

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Alanyaspor’da hedef Sivas

SÜPER Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi dün oynadığı Gençlerbirliği maçıyla sona eren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 22’nci haftasına, 7 maçlık yenilmezlik serisiyle giren Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, ligde ve kupadaki iyi gidişatını evinde oynadığı Gençlerbirliği maçında sürdüremedi. Süper Lig’de 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’ni ağırladı. Tutuk bir oyun ortaya koyan Alanyaspor, sahadan 1-0’lık sonuçla ayrıldı. İki ön liberosu Salih Uçan ve Manolis Siopis sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, as kadroda bulunan Fabrice N’Sakala’nın da yedek çıktığı maçta rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyamayan Akdeniz temsilcisi bu yenilgiyle 39 puanla 5’nci sıraya geriledi.

23’üncü hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, tekrar çıkışa geçmek istiyor. Zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar almak için planlar yapan turuncu yeşilliler, bu maç için özel uçak kaldıracak. 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’de 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maç için 20 Şubat Perşembe saat 15.00’te Gazipaşa - Alanya Havalimanı’ndan kalkacak özel uçak, 21 Şubat Cuma saat 23.55’te Sivas’tan Gazipaşa’ya dönecek.

Tekrardan yükselişe geçmek isteyen Alanyaspor, üst sıralar için hala umutlu.

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Alanyaspor’da hedef Sivas

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