Alanyaspor'da Frencesco Farioli'nin yerine Ersun Yanal geliyor

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Bein Sports'un haberine göre, Alanyaspor'da Teknik Direktör Frencesco Farioli görevini bıraktı.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

Kısa süre önce baba olan Frencesco Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

ERSUN YANAL GELİYOR!

Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için ERSUN YANAL'ı istediği ve kısa süre içinde transfere ilişkin adımların atılacağı belirtildi.