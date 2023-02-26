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Alanyaspor'da Frencesco Farioli'nin yerine Ersun Yanal geliyor

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#Futbol#Alanyaspor#Ersun Yanal
Alanyasporda Frencesco Fariolinin yerine Ersun Yanal geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 22:48

Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Frencesco Farioli'nin görevi bıraktığı iddia edildi.

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Bein Sports'un haberine göre, Alanyaspor'da Teknik Direktör Frencesco Farioli görevini bıraktı.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

Kısa süre önce baba olan Frencesco Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

ERSUN YANAL GELİYOR!

Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için ERSUN YANAL'ı istediği ve kısa süre içinde transfere ilişkin adımların atılacağı belirtildi.

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#Futbol#Alanyaspor#Ersun Yanal

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