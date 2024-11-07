Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi! Yerine gelecek isim...

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Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Teşekkürler Fatih Tekke. Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

BODRUM FK MAÇI SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "Orada bile istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama istekleri var. Ama bunu kötü niyetli olarak asla yapmıyorlar. Ama neticesinde deplasmandan bir puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Maçın seyrine baktığımızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gördüm. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim de. O yüzden görevimden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor'da bizim için tam bir yıl oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım, çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya, Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olacak neyse onu diliyorum. Biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız." demişti.

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YERİNE GELECEK İSİM

Sürpriz bir şekilde Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğurlu'nun Alanyaspor'un başına geçeceği iddia ediliyor.

Deneyimli çalıştırıcının Tekke'den boşalan koltuğu devralacağı ileri sürülüyor.