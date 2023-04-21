Alanyaspor'da Ersun Yanal sonrası yeni hoca belli oldu

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Francesco Farioli’nin istifasının ardından göreve gelen Ersun Yanal ile yollarını ayıran Alanyaspor, teknik adam konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Galatasaray yenilgisinin ardından masaya oturduğu Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak vedalaşan Akdeniz temsilcisi, yeni teknik adamını bulmak üzere.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Ajansspor'un haberine göre, henüz hiçbir teknik adamla resmi olarak anlaşma sağlamayan Alanyaspor’un listesinin zirvesinde son olarak Ankaragücü’nde görev alan Ömer Erdoğan var.

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük’te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü’ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.

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İLHAN PALUT DA LİSTEDEYDİ

Alanyaspor’un listesinde yer alan diğer isim de İlhan Palut oldu. Son olarak Konyaspor’da görev alan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan genç teknik adamın ayrılığı sonrası Yeşil-Beyazlı yönetime de tepki seslerinin yükselmesine sebep olmuştu.