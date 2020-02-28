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GeriFutbol Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti"
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 22:38,Son Güncelleme:/

Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti"

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Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti"
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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETMEDİK"

Maçı değerlendiren Bulut, "Bugün ilk yarıda 1-0 öne geçmemize rağmen istediğimiz futbolu sergileyemedik. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş'a karşı bu kadar basit hata yaparsanız, kaybettiğiniz için şaşırmamalısınız. Biz oynadığımız futbolla galibiyeti hak etmedik. Beşiktaş galibiyeti hak etti" dedi.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VAR"

Erol Bulut sözlerini "Konsantrasyon eksikliği var. Hatırlarsanız ilk yarıda da aynı dönemde bu oldu. Şimdi yeniden kupa ve lig maçlarına odaklanmalıyız." şeklinde tamamladı.

Alanyasporda Erol Buluttan maç sonu itiraf: Beşiktaş hak etti

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