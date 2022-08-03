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Alanyaspor'da Erencan Yardımcı ile sözleşme imzalandı

#Transfer#Alanyaspor#Erencan Yardımcı
Alanyasporda Erencan Yardımcı ile sözleşme imzalandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Alanyaspor, geçen sezon Eyüpspor'dan kiralık olarak takımda forma giyen Erencan Yardımcı ile yeni sezon için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl kiralık olarak takımımızda forma giyen Erencan Yardımcı ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu; "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Erencan geçen yıl da takımımızdaydı. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı kendisini gösteremedi. İnşallah bu sezon çok daha faydalı olacak. Bu sezon kiralık olarak yeniden kadromuza kattık. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kardeşime de teşekkür ediyorum” dedi.

Erencan Yardımcı ise, “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Alanya’da iyi bir aile ortamı var. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor’un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

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Erencan geçen sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Alanyaspor#Erencan Yardımcı

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