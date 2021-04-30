Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısında esprili gönderme!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Çağdaş Atan, toplantıya" Şimdi nasıl soru soruyorsunuz (gülerek), demek ki bir uyarı lazımmış" ifadeleriyle başlayarak ligin ilk yarısında Beşiktaş maçı sonrasında yaşananlarla ilgili göndermede bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın toplantısında maç değerlendirmesi sonrası soru-cevap bölümüne geçilmişti. Odadaki basın mensuplarından soru gelmeyince Atan 'Sorunuz yok mu arkadaşlar' şeklinde tepki göstermiş ve ardından muhabirlerden herhangi bir yanıt gelmeyince de sinirlenip basın odasını terk etmişti.