Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Bakasetas itirafı!

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan takımın kendileri olduğunu dile getirerek,

"Geriye düştük, pes etmedik. Geriye düşüp en çok puan toplayan takım konumundayız. Bu bizim için sevindirici. Üzerimizde bu konuda algılar vardı. Kapalı savunmalarla ilgili. Bu konuyu çalışıp geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yavaş yavaş, seneye daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Atan, karşılaşmada iki gol yediklerini ama oyuncularının pes etmediğini ve 3 duran top golü attıklarını kaydederek, "Üçünü de dün çalıştığımızı söyleyebilirim. Özellikle Mustafa'nın ön ve Caulker'ın arka direk gollerinde. Bu da bizler için sevindirici. Önemli bir rakibi yendik. Onlara karşı maç eksikliği dezavantajını da elimize aldık. 4 puan önlerine geçtik." diye konuştu.



- "Bizim için 5 maç kaldı"



Sezon boyunca iyi işler yaptıklarını kaydeden Atan, "Bizim için 5 maç kaldı. 5 final maçının hepsinin hikayesi olacak. Düşme ve şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. O yüzden aynı ciddiyetle devam edip, kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde rakiplerinin kadrolarını güçlendirdiğini, kendilerinin ise en iyi oyuncuları Bakasetas'ı kaybettiklerini hatırlattı.

Bakasetas varken de bir iki oyuncu almayı düşündüklerini belirten Atan, şunları söyledi:

"Sonra oyuncu almadık. Tabii ki kulübün ekonomik politikası, saygı duymak zorundayız. Bu konuda serzenişimiz olmadı. Önde çok kaliteli bir oyuncu kaybettik. Bir de onu rakibimize verdik. Bizden hem Bakasetas'ı aldılar hem de yerimizi aldılar. Biz bunu başka şeylerle kapatmaya çalıştık; dinamizmle başka oyuncularla... Umut'a, Efkan'a daha çok şans vermeye başladık. Berkan'ı görüyorsunuz, gelişimi her geçen üzerine katarak gidiyor. Bizim için 4-5 milyon avroluk bir oyucu. Bunlar Alanyaspor için kazanç."

Alanyaspor'un ligde zaman zaman farklı oyunlar denediğini ifade eden Atan, kendilerini seneye hazırlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Gelecek sezon zirve mücadelesinde yer almak istediklerini anlatan Atan, oyuncularının da maçlarda iyi reaksiyon verdiğini aktardı.

Atan, kariyerinin en stresli maçlarından birinin bugün geride kaldığını ifade ederek, "Oyuncularıma bunun altından kalkmam için bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Ancak ne sevinmeye ne de üzülmeye zaman var. Üç gün sonraki Başakşehir maçını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



- Rui Mota'nın açıklamaları



Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota ise bugün kulüplerinin hakemler tarafından cezalandırıldığını söyledi.

Bunun Alanyaspor ile hiçbir alakasının olmadığını dile getiren Mota, "Maça dönecek olursak, ilk yarıda Pawel'e yapılan bir pozisyonda sıkıntı oldu. Rakip takımın stoperi Pawel'i itiyor ve orada net bir penaltı olmasına rağmen hiç müdahale yapılmıyor. Dolasıyla aklımıza bir karşılaştırma geliyor. Bizim 2 maç öncesinde Fenerbahçe maçında attığımız bir golde Papy'nin pozisyonunda sadece dokunuyor olmasına rağmen faul verildi ve gol iptal edildi. Ama burada açık bir faul olmasına rağmen penaltı verilmiyor." diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun kırmızı kart görmesini eleştiren Mota, bu tarz olayların oyunlarını etkilediğine vurgu yaptı.

Maçta çok rahat oynadıklarını ve rakip kaleye çok rahat gelerek goller attıklarını dile getiren Mota, şu görüşleri paylaştı:

"Rakibimizin attığı goller hep duran toptan oldu. Biz ilk defa duran toptan 3 gol yiyoruz. Artık bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oysaki bütün hafta boyunca sürekli buna çalışıyoruz. Rakibimizden daha iyi oynamamıza rağmen duran toptan yediğimiz goller nedeniyle maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz."