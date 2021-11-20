Alanyaspor'da Bülent Korkmaz'dan Beşiktaş galibiyeti yorumu

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Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin, oyuncularının eseri olduğunu kaydeden Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Müthiş bir futbol savaşı vardı. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Böyle oynadığımız zaman, konsantrasyon ve enerjiyi üst seviyeye çıkarınca farklı bir takım oluyoruz. Oyuncularımın eseri. Onları kutluyorum. Tüm Alanyaspor'a bu galibiyeti hediye ediyoruz. Burada yaşıyor, burada çalışıyoruz. Taraftara hediye olsun. Sonuna kadar bizi desteklediler. İlk defa bu kadar yoğun bir taraftar önünde oynadık. Taraftar da enerjisini gösterdi son ana kadar." dedi.