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GeriFutbol Alanyaspor’da, Başakşehir hazırlıkları sürdü
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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 22:25,Son Güncelleme:

Alanyaspor’da, Başakşehir hazırlıkları sürdü

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Alanyaspor’da, Başakşehir hazırlıkları sürdü
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Aytemiz Alanyaspor, 27’nci haftada deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Alanyaspor takımı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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