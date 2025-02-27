×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alanyaspor'da ayrılık: Loide Augusto, Vasco da Gama'ya transfer oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Alanyaspor#Loide Augusto
Alanyasporda ayrılık: Loide Augusto, Vasco da Gamaya transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 13:44

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto, Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Haberin Devamı

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kadrosuna kattı.

İmza için bu sabah Rio de Janeiro'ya giden Augusto, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Augusto, Vasco'da daha önce Süper Lig'de forma giymiş Mauricio Lemos, Josef de Souza ve Alex Teixeira gibi tanıdık isimlerle takım arkadaşı olacak.

ALANYASPOR 2,5 MİLYON EURO KAZANDI

Öte yandan Brezilya basınında Alanyaspor'un bu transferden yaklaşık olarak 2,5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı iddia ediliyor.

LOIDE AUGUSTO'NUN ALANYASPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Portekiz ekibi Mafra'dan transfer edilen Loide Augusto, 27 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberin Devamı

Turuncu-yeşilli forma altında bu sezon ise 21 maça çıkan Angolalı kanat oyuncusu, 2 gol - 5 asist üretmişti.

Gözden KaçmasınImmobileden ayrılık iddialarına yanıt: Beşiktaşta mutluyumImmobile'den ayrılık iddialarına yanıt: 'Beşiktaş'ta mutluyum'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Alanyaspor#Loide Augusto

BAKMADAN GEÇME!