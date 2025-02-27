Alanyaspor'da ayrılık: Loide Augusto, Vasco da Gama'ya transfer oldu

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Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kadrosuna kattı.

İmza için bu sabah Rio de Janeiro'ya giden Augusto, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Augusto, Vasco'da daha önce Süper Lig'de forma giymiş Mauricio Lemos, Josef de Souza ve Alex Teixeira gibi tanıdık isimlerle takım arkadaşı olacak.

ALANYASPOR 2,5 MİLYON EURO KAZANDI

Öte yandan Brezilya basınında Alanyaspor'un bu transferden yaklaşık olarak 2,5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı iddia ediliyor.

LOIDE AUGUSTO'NUN ALANYASPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Portekiz ekibi Mafra'dan transfer edilen Loide Augusto, 27 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

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Turuncu-yeşilli forma altında bu sezon ise 21 maça çıkan Angolalı kanat oyuncusu, 2 gol - 5 asist üretmişti.