Alanyaspor'da 4 imza birden!

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Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın ile 3 yıllık, ümit milli takımımızda da forma giyen sol kanat oyuncusu Baran Moğultay ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık ve son olarak kadromuza dahil edilen Brezilyalı stoper Bruno Viana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Daha önce transfer ettiğimiz ve kampa katılan bazı oyuncularımıza imza töreni yapamamıştık. U21 milli takımında da forma giyen Baran Moğultay burada hedef büyüterek Alanyaspor’umuza katkıda bulunacaktır. Güven Yalçın’ın ise kariyerini ve futbolunu anlatmaya gerek yok. Kampta da çok iyi çalıştı. İnşallah Alanyaspor’umuza çok katkı sağlayacak ve milli takımımıza geri dönecektir. Paulo Victor da tecrübeli bir kaleci. Ertuğrul ile birlikte Alanyaspor’umuzun kaleleri onlara emanet. Victor’un tecrübesinden, alttan gelen kalecilerimiz de faydalanacaktır. Bruno Viana da ligimizi yakından tanıyor. Kariyerli bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

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Baran Moğultay ise, “Öncelikle her şey için teşekkür ediyorum. Alanyaspor’da olduğum için çok mutluyum. Bu forma için elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.

Lige çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Güven Yalçın da Türkiye’ye döndüğü için ve Alanya’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Paulo Victor ise Başkan Hasan Çavuşoğlu’na ve teknik direktör Joao Pereira’ya teşekkür ederek, “Kulüp hakkında zaten bilgim vardı. Arkadaşım Vagner Love’dan da birçok iyi referanslar aldım. O yüzden çok düşünmeden teklifi kabul ettim. Alanyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım için söz veriyorum” diye konuştu.

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Bruno Viana da Alanya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “Bu fırsatı çok iyi değerlendirerek Alanyaspor formasını gururla taşıyacağım.” dedi.