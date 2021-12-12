Alanyaspor'a 6-2 kaybeden Malatyaspor'da Sumudica veda etti

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Malatya'da oynanan maçta Alanyaspor'a 6-2 yenilen ev sahibinde Rumen teknik adam taraftara veda etti.

Müsabakanın bitimiyle birlikte saha içine giren Sumudica, elleriyle veda işareti yaptı.

Rumen çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor atkısını öptükten sonra tribünlere "Bitti" işareti yaptı ve soyunma odasına gitti.

Evinde 6-2 kaybeden Malatyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği maçı tamamladı.

"BAŞKANLA KONUŞACAĞIM"

Malatyaspor'un yeni bir şoka ihtiyacı olduğunu ve istifa konusunda başkanla konuşacağını kaydeden Sumudica, "Yeni Malatyaspor'un bir şoka ihtiyacı var. Bu şok kim olur, göreceğiz. Başkanla konuşacağım ve doğru bir karar alacağımı düşünüyorum. Bu şekilde devam etmek çok zor." dedi.