Alanyaspor ve Karagümrük'ten Premier Lig devine! Yönetim toplandı

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi.

Son Alanyaspor macerasının ardından Fransa'nın Nice takımını çalıştıran, ardından Hollanda devi Ajax'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Farioli, bu kez dünyanın zirve takımlarından birinin başına geçmeye aday konuma bulunuyor.

NICE'İ AVRUPA'YA GÖTÜRMÜŞTÜ

Farioli, 2023-24 sezonunda Fransız ekibi Nice'in başındaydı. Ligde 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İtalyan teknik adam, Fransa Lig 1'i 5. sırada tamamlamış ve takımını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmıştı.

Ardından Ajax, Farioli'yi takımın başına getirmiş ve Hollanda ekibi, hem Avrupa'da hem de ligde iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ajax başında, ligin bitimine son 5 hafta kalan PSV'ye 9 puan fark atan Farioli, şampiyonluk şarkıları söylemeye başlamıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. Farioli, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve şampiyonluk yolunda hüsrana uğradı.

PSV, son haftalarda formunu yükseltti ve ligi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyon tamamladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Farioli, görevi bıraktığını Ajax yönetimine bildirdi.

PORTO İLE ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN, MOURINHO'NUN ÖNÜNDE

Farioli bu sezon ise Porto'da büyük işler başarıyor. Genç teknik adam Portekiz Ligi'nde şimdiye dek 31 maça çıktı, 26 galibiyet 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. 82 puanla, en yakın takipçisi Jose Mourinho'nun takımı Benfica'ya 7 puan fark attı ve lider durumda.

AVRUPA DEVİ KAPILARINI AÇIYOR

Porto ile devam eden başarılı sezonu, Premier Lig devi ile kapatmaya çok yakın olan Francesco Farioli, Türkiye'de başladığı kariyerinde Chelsea ile zirve yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 9 aday belirledi. En üst sırada ise Farioli bulunuyor.

Haberde, Chelsea yönetiminin Farioli hakkında uzun bir toplantı gerçekleştirdiği ve fikir birliğine vardığı ifade edildi.