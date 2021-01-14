Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! BB Erzurumspor karşısında 4 gollü geri dönüş

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda BB Erzurumspor'u ağırladı.

Mücadelenin 7. dakikasında Oltan ile öne geçen BB Erzurumspor, 18. dakikada Babacar ve 24. dakikada Caulker'in gollerine engel olamadı ve Alanyaspor devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Akdeniz ekibi, 57. dakikada Babacar ile bir gol daha bulurken son sözü 77. dakikada Davidson söyledi.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar.

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Donald, ceza sahası içinde Murat Uçar'ı topla buluşturdu. Murat Uçar'ın ön direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi:

0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip ceza sahası yakınındaki paslaşmada Alanyasporlu futbolcu Siopis, kayarak Donald'tan topu kaptı. Daha sonra soldan içeriye girerek yaptığı ortada Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Berkan Kutlu ceza alanı içinde rakip savunmadan sıyrılarak şutunu çekti. Top direkten geri döndü.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ köşeden Alanyaspor'un köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

45. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan, rakip ceza sahasına yaklaşarak içeriye ortaladı. Mina'nın yükselerek vurduğu top, rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

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