Alanyaspor-Trabzonspor maçını yazdı: Salah, Galatasaray'ın Osimhen'ine dönüşmüş durumda

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wagner Pina ve 34. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

MEHMET AYAN YAZDI: YİNE YENİDEN SALAH!

Hürriyet spor yazarlarından Mehmet Ayan, Trabzonspor'un 2-0'lık Alanya galibiyetini köşe yazısında değerlendirdi:

Mısırlı, adeta Galatasaray'ın Osimhen'ine dönüşmüş durumda.

Trabzonspor “hele de ikinci yarı ile kıyaslanınca” olağanüstü oynadı ilk devreyi. Pina golü sonrasında Pereira hocanın reaksiyonu anlamlıydı. Muhtemelen hafta boyu, rakibin sağ kanat organizasyonlarına karşı alınması gereken önlemleri çalıştılar. Pina kadar olmasa dahi ön tarafta zaman-zaman iyi işler yapan eski Trabzonspor sağbeki için gol sanki “çalıştıkları yerden gelmiş” gibiydi. Sağ tarafta çok iyi anlaştığı Pina olunca SALAH tadından yenmiyor. İçeriye sadece topla devrilmiyor topsuz koşularında da sol stopere, sol beke hayatı zindan ediyor.

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O İYİ İSE TRABZON DA İYİ

Topla devrilince zaten bağlantı oyuncusu görevini de yaptığı ikinci gol gibi şaheserler ortaya çıkıyor. Alanya üçlü oynamış dörtlü oynamış ne gam! Adam kariyerinin imzasını bu tip gollerle atmış. Sezon başından bu yana 17.maçına çıkan Mısırlı, adeta G.Saray’ın Osimhen’ine dönüşmüş durumda. O iyi ise Trabzon iyi; hem de çok iyi. Sallandığı Freiburg ve Gaziantep maçlarında takım düşmüştü.

İlk yarıdan adeta tamamlanan maçın ikinci yarısında Trabzonspor’un etkili ataklarını yine gördük. Alanyaspor ilk 45’teki gölge oyunundan vazgeçip ikincisinde karakter ortaya koydu. Ancak gücü yetmedi. Trabzonspor, büyük takım gibi istediği yerde demlendirdiği oyunu, istediği zaman hareketlendirdi.

MANASIZ BİR SARI KART

Ev sahibinin gidişatı iyi değil. Finansal olarak tenceresinde pişirip kapağında yiyen bir yapı. O nedenle ne kulübede, ne sahada yıldızlar beklememek gerek. Antrenör, hatta başkan takımı. Böyle giderse belki hiç yaşamadıkları kadar tehlikeli bölgenin içinde olacaklar...

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Bitirirken... İlk Ferencvaros maçının 90 artı 6’sında manasız bir kırmızı kart gören Nwaiwu’nun bu maçında 90 artılarında gördüğü ‘daha manasız’ sarı kartı anlayabilen var mı?