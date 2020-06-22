Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası gergin anlar!
Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. İki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.
Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.
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