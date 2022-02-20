Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, 26’ncı haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz temsilcisi zorlu rakibine karşı üstünlük sağlayarak sıralamadaki yerini üst sıralamalara çıkarmak istiyor.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Alanyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Çağan, Furkan, Fatih, Ahmet, Novais, Oğuz, Emirhan, Efkan, Candeias, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Berat, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

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Trabzonspor'da 3 önemli eksik

Lider Trabzonspor’da bugün 3 önemli isim forma giyemeyecek. Tedavi için ülkesine giden Marek Hamsik’in yanı sıra hastalıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil, Alanya’ya götürülmedi. Te davileri süren İsmail Köybaşı ile Trondsen de kadroda yer almadı. Te davisi tamamlanan Fode Koita ise deplasman kafilesine dahil edildi.

Emre Akbaba ve Efecan dönüyor

Farioli yönetiminde 1’i Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, 40 puanda ve ligde ilk 3 hesapları yapıyor. Turuncu- Yeşilli takımda sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Efecan Karacan’nın oynayacak duruma geldikleri öğrenilirken, 11’de başlamaları yüksek ihtimal. Juanfran’ın da kart cezası bitti. Güney ekibinde ciddi bir eksik bulunmuyor.