Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.



Alanya'daki maçlar



Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.

Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Alanyaspor, daha önceki üç sezonda da rakibini en az bir kez mağlup etmişti. Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonundan bu yana Trabzonspor'un Akdeniz ekibinden daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Başakşehir.

Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, hem kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı da kaybeden Trabzonspor, dört maçlık bir seriyi en son 2015/16 sezonunun 5'inci ile 8'inci haftaları arasında yaşamıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az net gol pozisyonu üreten takım olan Trabzonspor, 2019/20'de Süper Lig'in en iyi derecesine sahipti ve maç başına 3.1 net pozisyon yakalıyordu. Bu sezon, aynı alanda Alanyaspor'dan daha yüksek bir sayıya sahip tek ekip ise Fenerbahçe.

Bu sezon en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yedi haftaları itibarıyla daha fazla gole sadece 2017/18'de izin vermişti. Süper Lig'in ilk altı maçları itibarıyla en golcü sezonunu yakalayan Alanyaspor ise, bir maç eksiğine rağmen 2020/21'de fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda. Alanyaspor'un iç sahada attığı son yedi Süper Lig golünün beşinde Davidson'un doğrudan katkısı var.

Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında da birer gole doğrudan katkı sağlayan Alanyaspor forveti Khouma Babacar, en üst lig seviyesindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinin ilk dış saha golünü Alanyaspor'a atmıştı.

Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Trabzonspor maçı ile bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak