Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Trabzonspor maç kadrosu ve canlı yayın bilgisi

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SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında bugün gerçekleşecek olan Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Taraftarlar Alanyaspor Trabzonspor muhtemel 11 kadrosunu merak ediyorlar. Ligde 5 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi de Sami Uğurlu yönetiminde çıkacağı 2. karşılaşmada kötü gidişe nokta koyup alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş’ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, hiç yenilmedi. Peki, Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Trabzonspor hangi kanalda? İşte, Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

30 Kasım Cumartesi Gain Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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KADRODA 10 EKSİK

Trabzonspor’un 21 kişiden oluşan Hatayspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen,, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, John Lunstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Dragus, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Yıldırım.

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Barisic, Serkan Asan, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Anthony Nwakaeme ile kadro dışı kalan Denswil, Umut Bozok, Orsic, Bardhi Alanyaspor yer almadı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Makouta, Yusuf, Hadergjonah

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza