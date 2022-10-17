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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi

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#Farioli#İnternetten İş İlanı#Farioli Scout Maç Analisti
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 13:38

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.

LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.

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