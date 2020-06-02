Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Şu an için Fenerbahçe konuşmam yanlış olur..."

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün akşam DİM TV’de Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe söylentilerine cevap verdi.

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe’nin gündeminde olan Erol Bulut, “Sarı-lacivertli kulübe gidecek mi” sorusuna “Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. Başka bir takımla ilgili konuşmam doğru olmaz. İllaki, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Fenerbahçe şu an için iyi gitmiyor. Bir çok şeyin değişmesi lazım. Başkan Ali Koç ve yöneticiler yeni sezon ile ilgili mutlaka değişiklik yapacaktır. Ancak şu an için konuşmam yanlış olur” cevabını verdi.

Alanyaspor’un 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig’e hazır olduğunu da belirten teknik direktör Erol Bulut, “Takımım pandemi sürecinde çok iyi çalıştı. Fiziksel olarak hazır olacağımızı düşünüyorum. Futbolcularımın morali gayet yerinde. 4 Mayıs’ta antrenmanlarımıza başladık. Tempomuz olsun antrenmanlarımız olsun hepsiyle lige hazırız” ifadesini kullandı.

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