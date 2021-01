Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

İdman öncesi teknik direktör Çağdaş Atan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilen Atan, "Biz de genciz, söylemlerimiz yanlış anlaşılmış olabilir" dedi.



Ligin başarılı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ligin 22’nci haftasında evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti. İlk yarıyı 34 puanla 5’inci sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisi ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Kulüp tesislerinde yapılan idmanla hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor’da antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından taktik çalışmasıyla idmanı noktalayan turuncu yeşilliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



"BULUNDUĞUMUZ POZİSYON GAYET İYİ"



İdman öncesi teknik direktör Çağdaş Atan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atan ilk yarının değerlendirmesiyle başladığı açıklamada, "Benim ilk teknik direktörlük deneyimim. Alanyaspor’da daha önce çalıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz, yapıyı da biliyoruz. Bu yüzden lige iyi başladık. Yeni transferlerimiz olumlu cevap verdi. İyi bir takım olduk. İyi bir oyun oynamaya başladık. Zaten felsefemiz iyi oyundu, oyuna hakim olmak ve hükmetmekti. Bunu da gerçekleştirdik. İlk yarı boyunca ilk 10 hafta ile sonraki 10 haftayı ayrı değerlendirmek lazım. 10’uncu haftadan sonra rakiplerin oyunu daha da sertleşti. Pas oyununu iyi oynadık, iyi hücumlar gerçekleştirdik. Sonra da daha sıkı savunmalarla karşılaştık. Bunun çözümünü çok erken bulamadık ama son 3 maçtır geriye düşmemize ve kapalı savunmalara hücum etmemize rağmen bunun çözümünü bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Bu şekilde devam ederiz. Geneline baktığımızda 34 puanla lig 5’inciliği. Hem yeni başlamış bir teknik ekip olarak hem yeni bir kurulmuş bir takım olarak yeni oyunumuzla bence bulunduğumuz pozisyon gayet iyi. 6-7 puan daha üzerinde olabilirdik. Yukarılara daha sıkı sıkı tutunabilirdik ama bulunduğumuz pozisyon bizi mutsuz etmiyor. Önümüzde 20 maç var, kupa var. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Hedeflerimiz büyük. Umarım zirvede kalırız. Kupada devam ederiz. İyi futbol oynamaya devam ederiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Lig başında şampiyonluk hedefleri hakkında konuşan ve ligin ilk yarısının sonlarına doğru bir düşüşe geçen Alanyaspor’un hedeflerinin sorulması üzerine Atan, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Oyun iyi giderken yaptığımız rotasyonlardan iyi cevaplar aldık. Tabii skorlar aleyhimize olduğunda oyunu değiştirmek adına yaptığımız hamlelerde rotasyonumuzun çok da geniş olmadığını yaşayarak öğrendik. O yüzden bu hedeften uzaklaşmış gibi görünüyoruz. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından sonra hedefimizin zirvede olmak olduğunu söyledik. Tabii şu anda şampiyonluk uzakta bizim için. 3 büyük takım da iyi toparladı. Sezon başındaki çalkantılı ve kötü gidişattan sıyrıldılar. Seri galibiyetler aldılar. Onların arasında geçiyor yarış. Biz alabildiğimiz kadar puan ve maç kazanarak yukarılarda kendimize güzel bir yer edinmek istiyoruz. Oyuncularla da konuştuk. Yukarıda manzara güzel. O manzaraya alıştık. Orada kalıp, manzarayı seyretmek istiyoruz" diye konuştu.



"PUAN KAYIPLARININ GENEL BİR PROBLEM OLDUĞUNU GÖRDÜK"



İlk yarının son 10 haftasındaki puan kayıplarını neye bağladığının sorulması üzerine Atan, şöyle konuştu: "Bunun sebebi bariz belli. Bize karşı artık diğer takımlar büyük takımla oynuyormuş gibi oynuyor. Bizi çok dar alana mahkum ediyorlar. Kendi sahalarına çekilip savunma yapıyorlar sadece. İlk başlarda biz bu problemi çözemiyor gibi gözüktük. Arada da iki tane Beşiktaş ve Başakşehir maçı kazanınca bu bize problem değil, arada böyle mağlubiyetler olurmuş gibi düşündürdü. Ama ondan sonra bunun genel bir problem olduğunu gördük. Bunu yaşayarak öğrendik. Şimdi son 3 maçtır geriye düşmemize rağmen iyi hücumlar ve iyi ataklar geliştirdik. Tekrardan bol gol atmaya başladık. Bu hücum oyununu sürdürmemiz gerekiyor. Yaşanan puan kayıplarını rakiplerin çok sert savunmasına bağlayabiliriz."



"BÜYÜK TAKIMLARIN YAŞAYACAĞI PROBLEMİ ALANYASPOR OLARAK DA YAŞADIK"



Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısında yaptığı eleştiriler nedeniyle spor medyasında hakkında söylenen sözlerden dolayı etkilenip etkilenmediği hakkındaki soru üzerine Atan, "Röportajla ilgili bir gündem yaratıldı. Planlanmamış söylediğimiz şeyler gündem oldu. Bunların ne benim saha içi konsantrasyonumu ne de oyuncularımızın oyuna olan bakış açısını değiştirdiğini düşünmüyorum. Problem geneldi zaten. Kapalı savunmalara hücum etme problemi. Bunu kimi zaman büyük takımlar da yaşadı. Galatasaray - Antalyaspor maçı, Antalyaspor - Trabzonspor maçı gibi birçok maç sayabiliriz. Beşiktaş’ın son saniyelerde kazandığı maçlar gibi her büyük takımın yaşayacağı problemi biz Alanyaspor olarak yaşadık. Tabii ki hücum çeşitliliğini sağlamak bizim işimiz. Ama orada rotasyonun önemi, kulübenin gücü de çok fazla önemli bizim için. Şu an hem hücumdaki çeşitliliği sağladık hem de biraz daha rotasyonumuzu da güçlendiriyoruz. Bu seviyeyi korumamız lazım" dedi.



"HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUM"



Hakem hataları ve VAR sisteminin sık sık eleştirilmesi hakkındaki düşünceleri sorulan Atan, şöyle konuştu: "Her zaman sahanın içinde kalmak istiyorum. Futbol konuşmak istiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Hakemlerle ilgili hiçbir yorumum yok. Tabii ki olumlu olumsuz kararlar var. Ama biz sahanın içindeyiz. Hakemlerimize güveniyorum. Niyetlerinden bir şüphem olmadığını da söylemek istiyorum."



"KANAT VEYA FORVET ALMAK İSTİYORUZ"



Ligin ikinci yarısı için takıma takviye isteyip istemediğiyle ilgili soru üzerine Çağdaş Atan, şu açıklamayı yaptı: "Tetah’ı aldık. Yatırım amaçlı geleceğe yönelik aldığımız bir oyuncu. Kadzior’u aldık. Bizim beğendiğimiz, sezon başı da gündemimizde olan bir isimdi. Bize hücum, rekabet anlamında, hücum derinliği, hücum çeşitliliği anlamında fayda sağlayacak bir oyuncu. Hasan Hüseyin’i aldık, benim de daha önce çalıştığım bir oyuncu. Şu an orta saha ve savunma bölgesinde alternatifli bir kadromuz var gibi görünüyor. Hücum bölgesinde de Babacar ve Bareiro ile istikrarı yakaladık. Belki sayı yapabilen, gol yapabilen bir kanat veya forvet daha bulabilirsek onu almak istiyoruz. Yönetimimizin bu konuda büyük çalışmaları var. Ekonomik durumları biliyorsunuz. Bütün kulüpleri zorlayan süreçten geçiyoruz. Ama yönetimimiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 3-4 gün içinde bir transfer olursa biz bunu mutlulukla karşılarız."



"BİZ DE GENCİZ, SÖYLEMLERİMİZ YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR"



Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilen Çağdaş Atan, amacının Fenerbahçe’yi eleştirmek olmadığını söylerken, "Ben sadece o gün için daha güzel, izlemesi keyifli bir maç olabilirdi diye söylemek istedim. Belki söylediklerimiz yanlış anlaşıldı. Çok fazla da geriye dönüp bir şey söylemek istemiyorum. Zaten biraz da kendimizi geriye çektik. Biz de genciz, bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılıyor, belki biz kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Belki de bizim ifade etmek istediklerimizi tam anlayamıyor insanlar. Bu konuda problemin biraz da kendimde olduğunu düşünüp kendimi geri çektim. Yanlış anlaşılmak istemem. Çok fazla camialarla ilgili problem yaşamak istemem çünkü ben bir teknik direktörüm. Yarın kimin nerede çalışacağı, neyle karşılaşacağı belli değil. O yüzden Fenerbahçe camiasıyla ilgili kötü bir demecim olmaz" dedi.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"



Son olarak 22’nci haftada evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak Alanyaspor’un hazırlıkları hakkında da konuşan Atan, "Çok önem verdiğimiz bir maç. Oyuncularımıza da söyledik, bir ’U’ dönüşü yaptık. Bu seriye devam etmemiz gerekiyor. Sivas maçı da onlardan bir tanesi. Önemli bir rakip, ciddi bir kadro. Bu ara biraz performans olarak çok istenileni veremiyorlar gibi gözükse de her zaman ciddiye alınması gereken bir rakip. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz, bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.