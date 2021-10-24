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Alanyaspor stoperleri İstanbul'a getirmedi, Fenerbahçe'de 4 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Alanyaspor
Alanyaspor stoperleri İstanbula getirmedi, Fenerbahçede 4 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Trabzonspor deplasmanında kaybedip Avrupa'da da Antwerp'i yenemeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Bülent Korkmaz önderliğindeki Alanyaspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Trabzon deplasmanında 3-1 yenilip liderlikten olan Fenerbahçe, aynı zamanda 3 tane de ilk 11 oyuncusunu kaybetti.

Maçta kırmızı kart gören Min-jae Kim, maçtan sonra taraftarla tartışan Altay Bayındır ve sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle ceza alan Bright Osayi-Samuel'den Alanyaspor karşısında faydalanamayacaklar.

Kalede Berke Özer olacak, savunma üçlüsünü "Tisserand, Szalai & Novak" oluşturacak, sağ kanatta Nazım Sangare izleyeceğiz.

Sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın maç kadrosuna dönmeleri bekleniyor. Serdar Aziz ise maç saati netleşecek.

Hücumdaki üçlü de her maç öncesi olduğu gibi belirsizliğini koruyor. Birçok alternatif olması, sıkışık fikstür derken TD Vitor Pereira hücumdaki oyuncuları değiştirerek oynatıyor.

Avrupa'da liste dışı olduğu için forma giymeyen Serdar Dursun ilk 11 başlayabilir. Serdar Dursun'un arkasındaki ikili için en muhtemel adaylar Dimitris Pelkas ve Mesut Özil...

ALANYASPOR

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Bülent Korkmaz takımın başında geçtikten sonra büyük çıkış yakalayan, 6 maçta yenilmeden 14 puan toplayan Alanyaspor ise Fenerbahçe'nin aksine hücumdaki oyuncularını hiç değiştirmiyor.

Son 5 maçın tamamında kanatlarda Efecan Karaca ve Davidson'la başlayan Korkmaz, en ileride Famara Diedhiou ve onun arkasında Emre Akbaba ile oynadı. 

Geçen hafta Kayserispor karşısında Efecan 1 gol 2 asistle mücadeleyi tamamlarken, Davidson ve Diedhiou da tabela yaptı. Diedhiou'nun golünde asisti yapan ise Emre Akbaba'ydı...

İstanbul kafilesinde Chidozie Awaziem ve Miha Mevlja yer almadı. Bülent Korkmaz'ın Nemanja Milunovic'in yanına stopere Fatih Aksoy'u çekip orta alanda Umut Güneş'le birlikte Leroy Fer'i başlatması şaşırtmaz.

Alanyaspor stoperleri İstanbula getirmedi, Fenerbahçede 4 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 4 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Bülent Korkmaz 2019/20 sezonunda Fenerbahçe'yi hem Antalyaspor'la hem de Konyaspor'la 1-0 yenmişti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%53'lük kesim zirve yarışından geri kalmamak için mutlaka 3 puana ihtiyacı olan sar-lacivertli ekipten galibiyet bekliyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmadan en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Alanyaspor stoperleri İstanbula getirmedi, Fenerbahçede 4 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ kanatta görev yapacak olan Nazım Sangare hakkında enteresan 5 bilgi...

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