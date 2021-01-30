Alanyaspor Sivasspor maçı saat kaçta? Karşılaşma öncesi istatistikler

Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında oynanan 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 34 kez havalandırdı, kalesinde 20 gol gördü. Ligin ilk yarısını en az gol yiyen 2’nci takım olarak kapatan turuncu-yeşilliler, ilk yarıya başladıkları gibi 2’nci yarıda da iyi bir performans sergileyerek ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. İlk 9 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Akdeniz temsilcisi 2’nci yarıda bu seriyi geliştirerek daha çok puan ve puanlar almak istiyor.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemliğini Zorbay Küçük yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İlk yarıyı 34 puanla 5’inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 24 puanla 14’üncü sırada yer alan rakibine karşı 3 puan hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda rakibini 2-0’lık net skorla geçen Akdeniz temsilcisi, evindeki maçı da kazanmak istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE SİVAS’A YENİLMİYOR

Sivasspor karşısında bugüne dek çıktığı 7 lig maçının 2’sini kazanabilen Alanyaspor, 2 maçta rakibinden puan alamadı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamazken, ilk devrede oynanan maçı Alanyaspor kazandı. Bugüne dek oynanan 7 lig maçında Aytemiz Alanyaspor, rakibine karşı 8 kez gol sevinci yaşarken, 6 gole engel olamadı. Alanya’da oynanan maçlarda ise Alanyaspor, rakibine hiç mağlup olmadı. Alanya’da oynanan 3 maçın 2’si beraberlikle sonuçlanırken, 1 maçta Alanyaspor galip geldi.

TEK EKSİK TZAVELLAS

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapacağı son idmanla tamamlayacak. Tam kadro bu maça hazırlanan turuncu-yeşillilerde, sakat oyuncu bulunmazken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kırmızı kart gören ve Tahkim Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Yunan stoper Georgios Tzavellas dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın Sivasspor maçında da, Ankaragücü maçında olduğu gibi Tzavellas yerine Fatih’e görev vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk yarısını Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Sivasspor, bu sezon ligde üst üste iki yenilgi almadı.

Bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan, en yüksek pas yüzdesi yakalayan ve en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor. Alanyaspor'un Süper Lig'de Sivasspor'a attığı son yedi golün dördünde asisti yapan isim Efecan Karaca'ydı. Efecan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol pası verdiği iki takımdan biri Sivasspor.

Süper Lig'de çıktığı son maçta üç gole katkı sağlayan Salih Uçan , aynı sayıda gol katkısını daha önce oynadığı 49 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti. Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün tamamında Max-Alain Gradel'in doğrudan katkısı var. Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor'un deplasmanda attığı son dört Süper Lig golünün üçünde pay sahibiydi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2017/18'den bu yana aynı takıma hiçbir sezonun iki yarısında da mağlup olmuyor.

ALANYASPOR'DAN EN İYİ İLK YARI PERFORMANSI

Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'deki beşinci sezonunda 10 haftayı lider tamamladığı ilk yarıyı beşinci sırada bitirdi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puanla beşinci basamakta tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk yarılar itibarıyla en iyi sırada yer aldı.

Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda "merhaba" diyen ve ligde beşinci sezonunu geçiren Akdeniz ekibi, ilk yarılar itibarıyla en iyi performansını bu sezon sergiledi.

Sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk devrede 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-yeşilli ekip, kalesinde ise 20 gol gördü.

Alanyaspor, ligin ilk yarısında Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen ikinci takım oldu.

İç sahada 10 maçta 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda ise 10 müsabakada 11 puana ulaştı.

İLK YARI PERFORMANSLARI

Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda ilk yarı sonunda 18 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

Bir sonraki sezonun ilk devresinde yine 18 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, 13'üncü sırada kendisine yer buldu.

Akdeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını da 18 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, geçen sezonun ilk yarısını ise 29 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

ZİRVE YARIŞINI 10 HAFTA ÖNDE GÖTÜRDÜ

Aytemiz Alanyaspor, ligin dördüncü haftası sonunda üç galibiyet ve bir beraberlikle liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin yedinci haftasında zirveyi Fenerbahçe'ye kaptıran turuncu-yeşilli ekip, sekizinci haftada tekrar liderliğe yükseldi.

Ligin 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek üçüncü sıraya gerileyen Alanyaspor, daha sonra çıktığı 5 maçta 7 puan alabildi.

Turuncu-yeşilliler, bu sezon geride kalan 21 haftanın 10'unda ligin zirvesinde yer aldı.