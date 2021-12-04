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Canlı anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı

#Süper Lig#Alanyaspor#Sivasspor
Canlı anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR 0-0 SİVASSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Wilson Eduardo, Efecan, Diedhiou, Candeias, Babacar

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Samba Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Kerem Atakan, Gradel, Henrique, Yatabare

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü. Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

 

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, 13.30’da başlayan maçta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki üç sezonda sadece bir galibiyet alabilmişti. Alanyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor'un, lig tarihinde 5+ kez ziyaret edip galibiyet alamadan döndüğü sadece iki rakibi var: Galatasaray & Akhisarspor. Son üç Süper Lig maçında iki yenilgi alan Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı daha önceki sekiz karşılaşmada mağlup olmamıştı. Akdeniz ekibi, Korkmaz göreve geldikten sonra evinde oynadığı beş karşılaşmanın sadece birinde puan kaybetti.

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Süper Lig'de çıktığı son altı deplasman maçındaki tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada alan Sivasspor, bu sürecin öncesinde dokuz maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. 2021/22 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından beş gol atan Alanyaspor, bu alanda sadece Fenerbahçe'nin gerisinde yer alıyor. Sivasspor ise şu ana kadar rakip kaleyi ceza sahası dışından en az yoklayan ekip.

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un ardında en fazla duran top golü bulan takım Sivasspor. Geride kalan 14 haftalık süreçte bu şekilde Alanyaspor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip ise Çaykur Rizespor.

Alanyaspor forması giyen Davidson'un geçen sezon iki Süper Lig maçında da gol attığı tek takım Sivasspor'du. Bu sezon bir Süper Lig maçında üç asist yapan ilk oyuncu olan Max-Alain Gradel, üç gol pasını da Mustapha Yatabare'ye verdi. Gradel'den önce bir Süper Lig maçında takım arkadaşına üç asist yapan son oyuncu, Mart 2018'de oynanan Karabükspor karşılaşmasında Bafetimbi Gomis'e üç gol pası veren Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ydi. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde 4+ kez konuk ettiği takımlar arasında Sivasspor'dan daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Çaykur Rizespor.

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Teknik direktörlü kariyerinde Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada aldı.

SİVASSPOR, ALANYASPOR’U DEPLASMANDA YENEMİYOR

DG Sivasspor, A.Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı 4 maçta galip gelemedi. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, galibiyet için sahaya çıkacak. Rakibi ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, hem Alanyaspor’a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde çıkışa geçmek istiyor.

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Alanyaspor’a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar’ın lig tarihinde 5’ten fazla ziyaret edip galibiyet alamadan döndüğü sadece iki rakibi bulunuyor. Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 1 beraberlik ve 14 mağlubiyetle, Akhisar deplasmanından da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Sivasspor

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